Новые требования к управдомам улучшат качество услуг ЖКХ

Нужно четче прописать требования к квалификации сотрудников управляющих компаний, отмечает Александр Козлов.
Компании, у которых нет компетентных сотрудников и материально-технической базы, в будущем не смогут управлять многоквартирными домами. Проект «Единой России» «Школа ЖКХ» продвигает эту и многие другие меры, чтобы повысить качество коммунальных услуг и снизить аварийность. Об этом в интервью URA.RU рассказал координатор проекта, депутат Московской городской Думы Александр Козлов.
Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы рассказываем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов рассказывают, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии по каждому из направлений.
— ЖКХ — та сфера, с которой ежедневно сталкивается каждый житель страны. И, к сожалению, чаще — с проблемами. В чем цель партийного проекта? Как партия помогает людям решить эти проблемы?
Когда люди знают Жилищный кодекс и другие законы и акты в сфере ЖКХ, им легче добиваться высокого качества коммунальных услуг, подчеркивает Александр КозловФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
— Этот проект — про жилищное просвещение. И он появился не зря, ведь если вы посмотрите статистику посещения гражданами приемной нашей партии, увидите, что вопросы ЖКХ входят в тройку интересующих людей тем.
Задача нашего проекта — простым и доступным языком рассказывать об особенностях законодательства в сфере ЖКХ, разъяснять и помогать гражданам применять Жилищный кодекс, законы и подзаконные акты, которых в отрасли огромное множество, и они постоянно изменяются.
Это позволяет гражданам добиваться соответствующего качества жилищно-коммунальных услуг. В том числе наш проект для тех, кто хочет глубже погрузиться в нюансы: стать старшим по дому, председателем совета МКД, кому необходимо постоянно отстаивать свои права в ЖКХ.
Наш партийный проект позволяет получить необходимые для этого знания. У нас в рамках такой очной работы проходят семинары и тематические круглые столы в разных регионах.
Одна из задач проекта — общественный контроль за тарифамиФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Мы также разработали учебную программу и выпускаем «Азбуку потребителя ЖКХ». Летом выйдет ее новая версия, куда добавим последние законодательные изменения и уточнения. Азбука будет доступна и в бумажном виде, и в электронном. Разместим ее на сайте «Школа ЖКХ».
Задача проекта, в том числе, вести общественный контроль: мы проводим мониторинг по тарифам, чтобы они не превышали индексы, установленные правительством. Зимой следим за тем, как муниципалитеты убирают снег и сосульки. Коллеги контролируют работы по капремонту. Делаем это через опросы граждан и посещая объекты лично.
— Какие основные проблемы в нашем ЖКХ вы видите, и почему их с годами не удается решить?
Проблему изношенных сетей нельзя решить быстро — нужны большие вложенияФото: Игорь Меркулов © URA.RU.
— Жилищный кодекс в этом году отметил 20-летие с момента вступления в силу в 2005 году. За это время произошли колоссальные изменения в ЖКХ. Какие-то вопросы удалось решить. Но есть сложные моменты, которые тянутся годами. Например, вопрос обновления коммунальной инфраструктуры, изношенных сетей. Проблему нельзя решить за один-два года. Требуются большие вложения в замену сетей, которые попросту не ремонтировали в 1990-е и начале 2000-х годов. Тогда на это не было средств.
Запущена программа капремонта. За 10 лет в стране привели в порядок большое количество многоквартирных домов, раньше регионы делали это, исходя из своих возможностей. Сейчас проводят не отдельные виды ремонтных работ, а дома ремонтируют комплексно. Но нужно сделать упор на энергоэффективность.
Обсуждаем ужесточение требований к лицензированию управляющих организаций. Было время, когда любая организация могла себя назвать управляющей компанией, прийти на дом без всяких квалификационных требований, материально-технической базы и управлять сложными объектами.
Лицензирование позволило вычистить с рынка недобросовестных игроков, но сейчас надо детальнее прописать требования к независимой квалификации сотрудников УК, к материально-технической базе.
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Это позволит работать именно компаниям со знаком качества. Нужно сделать голосование жильцов по судьбе многоквартирного дома максимально прозрачным, в том числе с применением электронных сервисов: ГИС ЖКХ и региональных информационных систем.
Еще одна важная системная проблема, которую предстоит решить, — обеспеченность отрасли кадрами. Есть кадровый голод в ЖКХ. В 1990-е годы престиж отрасли упал, поэтому молодые люди не шли туда работать. Сейчас задача через колледжи и вузы показать потенциал и перспективы профессии, чтобы привлечь молодежь.
— Насколько вообще востребована «Школа ЖКХ»? Как и кто в нее может попасть?
Цель партпроекта — сделать управляющие компании клиентоориентированными, говорит Александр КозловФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
— Участвовать в мероприятиях проекта может любой желающий. Это клуб неравнодушных людей, где объединились эксперты отрасли и представители органов власти. У нас с лекциями выступают сотрудники жилищных инспекций, профильных департаментов управления регионов, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и лучших УК. С одной стороны, это дает возможность людям получить от них знания об отрасли через лекции, видеоуроки и ту же «Азбуку», с другой — побуждает интерес к жилищно-коммунальному хозяйству.
На днях стартовала 11-я всероссийская акция «Международный день соседей». В этот день проводим уличные добрососедские мероприятия с конкурсами и возможностью обсудить вопросы со своей управляющей организацией и депутатами.
Мы убеждены, что такой формат позволит проще решать вопросы в многоквартирном доме. Он лучше обезличенных чатов подъезда, где общение зачастую выходит из конструктивного русла.
Нужно не просто снизить аварийность, а улучшить инфраструктуру на многие годы вперед, объяснил Александр КозловФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Будем продолжать совершенствовать и другие форматы взаимодействия жителей, которые стимулируют их скооперироваться и эффективно решать вопросы своего дома. Летом планируем запустить конкурс «Лучший дом — лучший двор». Это площадка, где люди могут показать передовые практики обустройства двора, подъезда, клумб и получить награду. Это мотивирует соседние дома тоже заниматься благоустройством и показывает, что при желании и объединении усилий можно украсить территорию вокруг жилого здания.
— Какие цели преследует партия реализацией этого проекта? Условно: человек получил знания по жилищному законодательству, но может ли он реально применить их на практике — добиться справедливости в общении не только с чиновниками, но даже с собственной УК?
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— Основная цель партии в том, чтобы в целом система ЖКХ была сбалансированной, чтобы было меньше жалоб, а компании, управляющие домами, становились клиентоориентированными. Наша задача — создавать условия для качественного функционирования сферы ЖКХ, которые возможны при конструктивном взаимодействии всех сторон: жителей, управляющих компаний, ресурсников, органов власти.
Есть Народная программа партии, где в разделе, посвященному комфортным условиям проживания и ЖКХ, отражены основные векторы. Туда включены вопросы, связанные с улучшением коммунальной инфраструктуры, с требованиями к управляющим организациям. Это живой документ, и он показывает, сколько всего за последние годы сделано, и что еще предстоит. Вместе с жителями готовим новые предложения, идеи, которые войдут в обновленную народную программу в 2026 году.
— Президент заявил о выделении значительных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Партия будет как-то участвовать в этой работе, контролировать расходование средств, ведение работ и прочее?
Детям важно получать знания о сфере ЖКХ — это пригодится им во взрослой жизни, уверен Александр КозловФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
— Безусловно, деньги на модернизацию, позволят снизить аварийность и повысить качество услуг. У нас есть координаторы, контролирующие на местах их расходование — это жилищные инспекторы, местные депутаты, которые в рамках парламентского контроля следят за тем, чтобы деньги принесли максимальный эффект от вложений. Задача не просто снизить аварийность, а улучшить инфраструктуру на долгие годы вперед.
— Какие задачи ставятся в рамках партийного проекта на ближайшее время? Планируются ли какие-то нововведения?
— О планируемых мероприятиях «Лучший дом — лучший двор» и «Международный день соседей» я рассказал. Но будет еще конкурс «Краса ЖКХ». Здесь мы показываем женщин, которые выбирают эту ответственную работу, а иногда даже идут, фактически, в мужские профессии. Например, женщина-газоэлектросварщица или водитель мусоровоза. В рамках проекта показываем их историю, чтобы познакомить людей с их работой чуть ближе.
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Есть у нас и образовательные проекты. Например, мы проводим уроки допобразования на основе игры «Домовой». Нашим детям важно знать основы, поскольку они тоже обязательно будут взаимодействовать с ЖКХ, когда станут взрослыми.
На основе приемов, обращений, которым к нам поступают, с коллегами готовим и законодательные инициативы для совершенствования отрасли.