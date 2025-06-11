Новые требования к управдомам улучшат качество услуг ЖКХ

— Жилищный кодекс в этом году отметил 20-летие с момента вступления в силу в 2005 году. За это время произошли колоссальные изменения в ЖКХ. Какие-то вопросы удалось решить. Но есть сложные моменты, которые тянутся годами. Например, вопрос обновления коммунальной инфраструктуры, изношенных сетей. Проблему нельзя решить за один-два года. Требуются большие вложения в замену сетей, которые попросту не ремонтировали в 1990-е и начале 2000-х годов. Тогда на это не было средств.