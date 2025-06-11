«Будет знамение»: парапсихолог Богданов рассказал, как просить прощения у умершего

Ссоры и конфликты между людьми бывают затяжными. Иногда стороны и рады предпринять шаги к примирению, но удается это не всегда. Так случилось и с продюсером Александром Толмацким: в интервью он признался, что сожалеет из-за того, что не успел помириться со своим сыном Кириллом Толмацким, выступавшим под псевдонимом Децл. Рэпера не стало в 2019 году. Может ли обида усопшего распространяться на ныне живущего человека и как попросить прощения у тех, кого уже нет рядом, «Вечерней Москве» рассказал астролог, парапсихолог, ясновидящий Павсекакий Богданов.