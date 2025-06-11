«Будет знамение»: парапсихолог Богданов рассказал, как просить прощения у умершего

Ссоры и конфликты между людьми бывают затяжными. Иногда стороны и рады предпринять шаги к примирению, но удается это не всегда. Так случилось и с продюсером Александром Толмацким: в интервью он признался, что сожалеет из-за того, что не успел помириться со своим сыном Кириллом Толмацким, выступавшим под псевдонимом Децл. Рэпера не стало в 2019 году. Может ли обида усопшего распространяться на ныне живущего человека и как попросить прощения у тех, кого уже нет рядом, «Вечерней Москве» рассказал астролог, парапсихолог, ясновидящий Павсекакий Богданов.
По его словам, такая обида и незавершенный конфликт не отпускают живого человека: он постоянно об этом думает и переживает.
— Человек отключается от проблем и реальности, постоянно прокручивает в голове эту историю. В результате такими мыслями съедает себя, теряет свой успех, потому что он думает об обиде и упускает моменты из реальной жизни, — отметил собеседник «ВМ». — С точки зрения же тонкой материи обида (неважно откуда — с того или с этого света) — это энергетический обмен. И он создает связь между людьми.
Богданов рекомендует попробовать связаться с умершим человеком, у которого хочется попросить прощения, на уровне подсознания — через медитацию или отключение от реальности.
— Нужно попросить прощения. И если оно наступит, то в этот же момент будет определенный сигнал, — заверил ясновидящий. — Сигнал может оказаться любым: хлопнет дверь, кто-то закричит, ударит молния, разразится гром и так далее. Но точно будет знамение и сигнал того, что эта история забыта и закрыта. Человек ставит точку и двигается, развивается дальше, — заключил парапсихолог.
Попросить прощения нужно и у Бога. Что делать в ситуации, когда кто-то умер с обидой на вас, «Вечерняя Москва» узнала у священника Филиппа Ильяшенко.