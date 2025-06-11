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Пассажирка родила в поезде на станции Новосибирск-Главный

Женщина родила прямо в поезде на станции Новосибирск-Главный.

Источник: Сиб.фм

В ночь с 9 на 10 июня 2025 года на станции Новосибирск-Главный в поезде «Кисловодск — Тында» у женщины начались преждевременные роды.

В результате железнодорожники вызвали скорую, оперативно прибывшие медики приняли роды прямо в вагоне, после чего маму и новорожденного доставили в роддом. О радостном событии сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирской области за год родились более 200 двоен и пять троен. На начало 2024 года в регионе проживает около 592 тысяч детей и подростков до 18 лет, что составляет 21,2% населения.