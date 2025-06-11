Пермяки несколько часов не могли вылететь из Сочи

«Ночные рейсы — это всегда тяжело, а когда начинаются какие-то проблемы, то становится ещё сложнее. Причём изначально никакой информации о задержке не было, мы узнали об этом сами, через онлайн-табло», — сообщила пермячка сайту perm.aif.ru.