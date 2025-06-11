Пермяки несколько часов не могли вылететь из Сочи

Пермяки пожаловались на задержку самолётов из Сочи сайту perm.aif.ru.
Жители региона, возвращающиеся с отдыха, рассказали, что в аэропорту города-курорта на несколько часов задержали вылеты до Перми. Причиной переноса назвали «технические трудности».
«Ночные рейсы — это всегда тяжело, а когда начинаются какие-то проблемы, то становится ещё сложнее. Причём изначально никакой информации о задержке не было, мы узнали об этом сами, через онлайн-табло», — сообщила пермячка сайту perm.aif.ru.
Первый рейс в Пермь вылетел через час после назначенного времени, пассажиры второго ожидали около 2,5 часов.
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, задержан был также самолёт в Ижевск.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми задержали рейсы из Казани из-за закрытия аэропорта в столице Татарстана. Также проблемы наблюдаются с рейсами до Москвы.