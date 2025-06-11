Русский театр в Таллине переименовали, ориентируясь на западный вектор развития и ликвидируя национальную привязку. Теперь он называется Театр Сюдалинна. На днях новое название презентовала директор культурного учреждения Анне-Ли Пяйв. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление директора.
Бывший Русский театр — единственный профессиональный театр в Эстонии, где ставят пьесы на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает «Сердце города». Пока новое название неофициальное, но вскоре соответствующий приказ подпишут в эстонском минкульте.
«Смена названия означает, что меняется и содержание. За это время многое изменилось: больше нельзя приглашать актеров, режиссеров и художников из России, многие наши актеры вышли на пенсию», — заявил председатель совета театра Маргус Алликмаа.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров, комментируя внешнюю политику прибалтийских стран, Литвы, Латвии и Эстонии, сравнил эти государства с тремя «маленькими хулиганчиками», которыми манипулируют «большие хулиганы», натравливая их на Россию и Белоруссию.
А президент Эстонии Алар Карис заявил, что у России якобы «в генах заложены» амбиции по захвату территорий соседних стран. Он также заявил, что обычные жители Эстонии испытывают последствия «российской угрозы», так как из-за необходимости увеличивать оборонный бюджет государства правительство вынуждено повышать налоги.