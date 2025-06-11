Клинический психолог назвала реальные шаги к укреплению самооценки

В современном мире многие люди сталкиваются с проблемой низкой самооценки — когда кажется, что ты недостаточно хорош, значим или способен. Этот внутренний образ влияет на сомнения, тревоги и неуверенность в собственных силах. Клинический психолог, гипнотерапевт и арт-терапевт Софья Кремлева рассказала KP.RU, какие реальные шаги могут помочь повысить самооценку.
— Повышение самооценки начинается с исследования и изменения убеждений о себе и своих возможностях. Попробуйте замечать свои успехи, даже небольшие, даже, как вам кажется, незначительные. Проведите ревизию своих навыков, талантов, компетенций и достижений. Научитесь искренне благодарить себя за приложенные усилия, а не только за результаты, — посоветовала Кремлева.
Эксперт также порекомендовала ставить реалистичные цели и сравнивать себя не с другими, а с собой в прошлом, отмечая собственный прогресс. Такой подход поможет постепенно укрепить уверенность и устойчивое ощущение собственной ценности.
Кроме того, важным шагом является и обращение за поддержкой к близким или профессионалам. Психолог поможет разобраться в глубинных причинах низкой самооценки и разработать индивидуальный план ее повышения.