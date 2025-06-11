Клинический психолог назвала реальные шаги к укреплению самооценки

— Повышение самооценки начинается с исследования и изменения убеждений о себе и своих возможностях. Попробуйте замечать свои успехи, даже небольшие, даже, как вам кажется, незначительные. Проведите ревизию своих навыков, талантов, компетенций и достижений. Научитесь искренне благодарить себя за приложенные усилия, а не только за результаты, — посоветовала Кремлева.