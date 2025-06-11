Минобороны России выставило иск к крупнейшему производителю самолетов

Минобороны хочет взыскать с «Туполева» почти миллиард рублей.
Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к авиастроительной компании АО «Туполев», требуя взыскать почти 930 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации подал иск к ответчику АО “Туполев” в размере 929 464 058 рублей», — уточнили в суде. Информацию об этом передает ТАСС. Подробности претензий ведомства и причины подачи иска не раскрываются.
АО «Туполев» специализируется на разработке, производстве и испытаниях авиационной техники различного назначения. Компания также занимается внедрением новых технологий и обеспечивает сервисное обслуживание самолетов.
Ранее в АО «Туполев» сменился управляющий директор. До декабря 2024 года им был Константин Тимофеев. Чем конкретно он занимался — читайте в материале URA.RU.
В ноябре АО «Туполев» подняли в воздух самолет Ту-324 — прямого преемника некогда популярного Як-40/42. Однако воздушное судно не довели до демонстратора технологий, передает Pravda.ru.