Сын Сафронова раскрыл, какую картину написал художник для Илона Маска

делиться от России, потому что Россия является неотъемлемой частью и, можно сказать, мотором очень многих процессов, особенно научно-технических. Это некая объединяющая работа, носящая семантический смысл того, что мир един, и нас исключить нельзя, потому что иначе мир не станет таким, каким его привыкли видеть, особенно на Западе, в Европе", — поделился он.