Сын Сафронова раскрыл, какую картину написал художник для Илона Маска

Художник Никас Сафронов давно приготовил уникальную картину для американского предпринимателя Илона Маска. Об этом aif.ru рассказал его сын Лука Сафронов-Затравкин.
"Народный художник давно приготовил одну уникальную картину. Эта работа связана с величием космоса и с объединяющим фактором того, что в мире невозможно.
делиться от России, потому что Россия является неотъемлемой частью и, можно сказать, мотором очень многих процессов, особенно научно-технических. Это некая объединяющая работа, носящая семантический смысл того, что мир един, и нас исключить нельзя, потому что иначе мир не станет таким, каким его привыкли видеть, особенно на Западе, в Европе", — поделился он.
Сафронов-Затравкин отметил, что эта картина будет передана Илону Маску лично.
«Я думаю, что при удачном стечении обстоятельств вполне возможно, что эта работа будет передана самому Илону. Но я не думаю, что он передаст ее через отца. Скорее всего, нет», — добавил он.
Ранее Сафронов-Затравкин рассказал о картине, которую передали российские художники Эрролу Маску.