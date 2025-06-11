В России могут ввести премии за фиксацию нарушений электросамокатов

В России могут ввести премирование граждан за информацию о нарушениях, связанных с электросамокатами. С таким предложением выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), обратившись к главе Минтранса Роману Старовойту, отметив, что пользователи часто жалуются на самокаты, а граждане — на опасное поведение «самокатчиков» на улице.
«В связи с этим предлагаем реализовать на уровне регулирования механизм стимулирования граждан к фиксации и передаче информации о нарушениях: предусмотреть возможность передачи части суммы взыскания с нарушителя гражданину, зафиксировавшему нарушение», — цитирует ТАСС обращение АППСИМ в Минтранс.
Директор Ассоциации Владимир Зыков высказал уверенность, что если предложение будет реализовано, то количество нарушений резко снизится.
Ранее сервисы аренды электросамокатов ужесточили санкции за нарушения возрастных ограничений, введя трехкратное увеличение штрафов для случаев использования транспорта подростками из-за высокой аварийности среди несовершеннолетних пользователей.
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