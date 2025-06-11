В России могут ввести премии за фиксацию нарушений электросамокатов

В России могут ввести премирование граждан за информацию о нарушениях, связанных с электросамокатами. С таким предложением выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), обратившись к главе Минтранса Роману Старовойту, отметив, что пользователи часто жалуются на самокаты, а граждане — на опасное поведение «самокатчиков» на улице.