В «Ахмате» анекдотом отреагировали на отказ Киева забирать тела солдат

Бойцы спецподразделения «Ахмат» иронично отреагировали на отказ украинской стороны забирать тела погибших военнослужащих, опубликовав в Telegram-канале батальона «Питерского» анекдот.
В изображении, сопровождающем публикацию, говорится: «Едут в одном грузовике солдат ВСУ, нацист из бригады “Азов”*, американский морпех, грузинский доброволец, французский наемник и английский военный инструктор. А за рулем — водитель рефрижератора».
К посту бойцы добавили короткий комментарий: «Реалии нынешних времен», подчёркивая цинизм и трагизм ситуации в зоне боевых действий.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трейлеры с телами солдат ВСУ уже несколько дней стоят на границе.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.