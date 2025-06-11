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В «Ахмате» анекдотом отреагировали на отказ Киева забирать тела солдат

Ранее сообщалось, что трейлеры с телами солдат ВСУ уже несколько дней стоят на границе.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы спецподразделения «Ахмат» иронично отреагировали на отказ украинской стороны забирать тела погибших военнослужащих, опубликовав в Telegram-канале батальона «Питерского» анекдот.

В изображении, сопровождающем публикацию, говорится: «Едут в одном грузовике солдат ВСУ, нацист из бригады “Азов”*, американский морпех, грузинский доброволец, французский наемник и английский военный инструктор. А за рулем — водитель рефрижератора».

К посту бойцы добавили короткий комментарий: «Реалии нынешних времен», подчёркивая цинизм и трагизм ситуации в зоне боевых действий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трейлеры с телами солдат ВСУ уже несколько дней стоят на границе.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.