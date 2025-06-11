В Омске изменился список дефицитных специалистов

Один из сервисов по поиску работы проанализировал вакансии, открытые для омичей, и выяснил, что в регионе стало меньше дефицитных специальностей.
За год список вакансий, на каждую из которых приходится менее 4 резюме, сократился на 43%: сейчас там 23 специальности, тогда как прошлым летом их было 36.
В десятку специалистов, которых по-прежнему сильно не хватает на рынке труда в Омской области, попали врачи (0,6 резюме на вакансию), дворники (1,2), повара, пекари, кондитеры, токари, фрезеровщики (по 1,3), главные врачи, заведующие отделением (1,5), агенты по недвижимости (1,7), маляры, фармацевты-провизоры (по 2), слесари и сантехники (2,1).
Также работодатели, по версии сервиса, испытывают сложности с поиском электромонтажников, продавцов, инженеров ПНР, медицинских сестер и братьев, товароведов, сварщиков, автослесарей и автомехаников, машинистов, курьеров.
При этом за год из списка дефицитных исчезли такие профессии, как мастер ногтевого сервиса (сейчас — 5,1 резюме на вакансию), бухгалтер (7), кладовщик (7,2), грузчик (6,4), водитель (7,5) и некоторые другие.