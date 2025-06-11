Омичи столкнулись с массовой задержкой рейсов

В числе наиболее продолжительных задержка еще одного рейса в Москву, который значится в графике на 6:30, однако отправился в пункт назначения лишь в 8:24. Однако «конкуренцию» ему, судя по всему, составит борт по маршруту Омск — Санкт-Петербург. Объявлено, что вместо 8:40 он стартует лишь в 11:05, то есть почти на два с половиной часа позднее. Кроме того, пассажиров предупредили о сбое графика у рейса до Горно-Алтайска, который предварительно стартует в 12:40, а не в полдень.