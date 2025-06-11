Лучших свердловских врачей наградили медицинским «Оскаром»

Все задатки для того, чтобы быть лучшими в России, у нас с вами есть. И в первую очередь это замечательные профессионалы-врачи, в том числе ветераны отрасли, которые помогали и помогают пациентам сейчас, а также передают свои навыки молодежи", — отметил глава Свердловской области.