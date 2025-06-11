Лучших свердловских врачей наградили медицинским «Оскаром»

В Екатеринбурге на премии «Медицинский Олимп» прошла церемония награждения 57 лучших представителей здравоохранения Свердловской области статуэткой медицинского «Оскара». Об этом рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
Церемонию открыл врио губернатора Денис Паслер. "На этот год запланирован капитальный ремонт в более 170 учреждениях по всей области. Вопрос здравоохранения — сегодня один из важнейших как в стране, так и в Свердловской области.
Все задатки для того, чтобы быть лучшими в России, у нас с вами есть. И в первую очередь это замечательные профессионалы-врачи, в том числе ветераны отрасли, которые помогали и помогают пациентам сейчас, а также передают свои навыки молодежи", — отметил глава Свердловской области.
Гостями и участниками премии «Медицинский Олимп» стали первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, меценат и руководитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.
Замгубернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова отметила, что работа медиков требует максимальной самоотдачи, профессионализма, постоянного развития и обучения. «Вклад каждого врача, медицинской сестры, фельдшера, лаборанта и других сотрудников различных служб в сохранение жизней детей и взрослых неоценим», — сказала Савинова.
Награды получили 15 областных медцентров и районных больниц Свердловской области. В номинации «Служу Отечеству» чествовали врачей военного госпиталя № 354, представителей УГМУ и Сухоложской больницы. Медики госпиталя ветеранов войн, Свердловской областной клинической больница № 1 и военного госпиталя № 354 стали лучшими в категории «Врачи Победы». В номинации «Технология года» победа досталась врачам Областной детской клинической больницы и Свердловской областной клинической больницы № 1.
В ходе торжественной церемонии были особо отмечены заслуги пяти медицинских учреждений, врачи которых самоотверженно боролись за жизни 15 человек, пострадавших в результате взрыва газа и обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле.
В номинации «Спасение года» были награждены: Станция скорой медицинской помощи города Нижний Тагил, Территориальный центр медицины катастроф, Клиническая больница № 23 Екатеринбурга, Детская больница № 9, Свердловская областная клиническая больница № 1.