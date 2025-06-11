Пропавшую пожилую жительницу Башкирии обнаружили мертвой спустя полгода поисков

В Башкирии нашли мертвой пропавшую полгода назад 63-летнюю женщину. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
10 декабря жительница республики пропала по пути из деревни Орловка в село Красный Зилим. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.
— Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.
Куда пропала пенсионерка и что послужило причиной смерти — не уточняется.
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