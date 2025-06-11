TN: В Аргентине пожизненно запретили Кристине Киршнер занимать госдолжности

10 июня Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор бывшему президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер, по которому политик должна провести шесть лет в тюрьме и пожизненно лишается права занимать государственные должности. Об этом сообщает телеканал TN.
Журналисты отмечают, что, таким образом, Киршнер не примет участие на предстоящих выборах, но вправе запросить домашний арест для отбывания своего шестилетнего срока.
В 2022 году Киршнер приговорили к шести годам лишения свободы по делу о коррупции, но ни дня не отсидела, поскольку занимала должность действующего вице-президента Аргентины. Вице-президента обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса.
Однако прокурор Аргентины Диего Лусиани тогда запрашивал для Киршнер срок в два раза больше — 12 лет заключения.
Ранее экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер ушла с проходящего в Колумбии Саммита Америк, не дожидаясь его окончания. Киршнер также не принимала участия в торжественном ужине глав государств.