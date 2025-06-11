TN: В Аргентине пожизненно запретили Кристине Киршнер занимать госдолжности

В 2022 году Киршнер приговорили к шести годам лишения свободы по делу о коррупции, но ни дня не отсидела, поскольку занимала должность действующего вице-президента Аргентины. Вице-президента обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса.