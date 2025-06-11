Неоднократно судимая пермячка снова предстанет перед судом

Стражи порядка установили, что с сентября прошлого по февраль текущего года фигурантка посещала сетевые магазины на территории Пермского муниципального округа. Выбрав удобный момент, пермячка брала со стеллажей продукты, предметы личной гигиены и детские смеси, складывала их в сумку или прятала под одеждой, а затем покидала магазин, минуя кассовую зону. Похищенное злоумышленница продавала на улице незнакомым людям, а деньги тратила на личные нужды. Причиненный магазинам материальный ущерб превысил 21 тысячу рублей.