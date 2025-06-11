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Неоднократно судимая пермячка снова предстанет перед судом

В Пермском муниципальном округе завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимой 33-летней жительницы краевого центра.

Источник: Freepik

Женщину обвиняют в трех кражах и восьми мелких хищениях, совершенных лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Стражи порядка установили, что с сентября прошлого по февраль текущего года фигурантка посещала сетевые магазины на территории Пермского муниципального округа. Выбрав удобный момент, пермячка брала со стеллажей продукты, предметы личной гигиены и детские смеси, складывала их в сумку или прятала под одеждой, а затем покидала магазин, минуя кассовую зону. Похищенное злоумышленница продавала на улице незнакомым людям, а деньги тратила на личные нужды. Причиненный магазинам материальный ущерб превысил 21 тысячу рублей.

Пермячку заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.