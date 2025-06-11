В военном госпитале Самары состоялся концерт для участников СВО

В преддверии Дня России в одном из военных госпиталей Самары прошел особенный концерт (0+) для участников СВО, проходящих лечение после боевых действий. Перед бойцами выступил талантливый музыкант — заслуженный артист Республики Мордовия, солист группы «Садко», участник агитбригады Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Бардин.
Свою программу он назвал символично — «Своих не бросаем!». В течение вечера артист исполнил около десяти песен, среди которых были трогательные композиции «Я нарисую дом», «Её руки тёплые» и «Переливы». Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.
— Для наших ребят, вернувшихся с передовой, такие песни — как глоток свежего воздуха, — поделилась медсестра госпиталя Ангелина Вырмаскина. — Они видели столько тяжелого… А здесь смогли хотя бы ненадолго отвлечься, порадоваться.
Разведчик Илья Мирошников признался, что выступление помогло ему расслабиться:
— Голос у певца душевный, да и игра на гитаре завораживает. После всего, что пришлось пережить, такие моменты — настоящая передышка.
Александр Бардин не только исполнил песни, но и лично поздравил военных с наступающим праздником, поблагодарив их за мужество и пожелав скорейшего выздоровления.
— Порой слышу: мол, «какие сейчас могут быть песни, когда в стране такое происходит?» — рассказал артист. — Но разве в Великую Отечественную музыка не поддерживала дух бойцов? Песня объединяет, даёт силы. И когда видишь, как загораются глаза у этих ребят, понимаешь — наше дело важно.
В завершение вечера начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко вручил музыканту памятный подарок, отметив его вклад в поддержку военнослужащих.
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