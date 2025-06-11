В военном госпитале Самары состоялся концерт для участников СВО

— Порой слышу: мол, «какие сейчас могут быть песни, когда в стране такое происходит?» — рассказал артист. — Но разве в Великую Отечественную музыка не поддерживала дух бойцов? Песня объединяет, даёт силы. И когда видишь, как загораются глаза у этих ребят, понимаешь — наше дело важно.