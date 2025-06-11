Русский театр в Эстонии сменил название на Театр Сюдалинна

Русский театр Эстонии объявил о смене названия на Театр Сюдалинна («театр в центре города» — прим. «ВМ»). Об этом сообщил художественный руководитель труппы Дмитрий Петренко в официальном заявлении, опубликованном на сайте театра.
По словам Петренко, решение о переименовании связано со стремлением расширить аудиторию и заинтересовать не только русскоязычных зрителей, но и эстоноязычную публику. Новый формат, как надеется руководство, будет соответствовать общеевропейским ценностям: свободе, терпимости и любви.
Петренко подчеркнул, что театр не может существовать в культурном и политическом вакууме. Несмотря на то, что в Таллине проживает около 150 тысяч русскоязычных жителей, большинство из них, по его словам, не посещают театр.
— Театр Сюдалинна должен стать равнозначным игроком в театральной жизни Эстонии. Театр должен все больше погружаться в контекст работы других театров страны. Это касается репертуара и различных форм. Театр не может существовать в культурном и политическом вакууме или формировать некий анклав. Театр — часть культурного пространства Эстонии, — говорится в сообщении.
Русский театр в Эстонии, основанный в 1948 году, является единственным профессиональным театром в республике, где ставятся спектакли на русском языке.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал просьбу жителей Волгоградской области, а также ветеранского сообщества присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование — Сталинград. Просьбу Путину передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Впоследствии он допустил, что сам город тоже могут переименовать в Сталинград, однако это решение будет стоять за местными жителями.