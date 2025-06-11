Когда прекратятся потопы на площади Луговой, рассказали в администрации Владивостока

Ситуация вызвала возмущение горожан: в прошлом году на Луговой велись ремонтные работы, и владивостокцы ожидали, что ремонт на сети ливневой канализации приведёт к нормализации ситуаций с интенсивными осадками. Но площадь остаётся местом, которое уходит под воду в первую очередь, даже когда другие проблемные участки города (например, улица Пограничная и участок улицы Калинина в районе «Зелёного острова») ещё не затоплены.