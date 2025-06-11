Когда прекратятся потопы на площади Луговой, рассказали в администрации Владивостока

Чтобы ликвидировать затопление, пришлось привлекать бригаду муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Воду откачали в цистерны.
Ситуация вызвала возмущение горожан: в прошлом году на Луговой велись ремонтные работы, и владивостокцы ожидали, что ремонт на сети ливневой канализации приведёт к нормализации ситуаций с интенсивными осадками. Но площадь остаётся местом, которое уходит под воду в первую очередь, даже когда другие проблемные участки города (например, улица Пограничная и участок улицы Калинина в районе «Зелёного острова») ещё не затоплены.
В ответ на очередной вопрос от горожан, доколе на площади Луговой будут возникать несанкционированные пруды, от МЦ Владивостока в telegram-чат главы городского округа поступил ответ — после проведения работ по очистке и дноуглублению реки Буяковка. Однако участок, где необходимы работы, находится в частной собственности. В настоящее время решение вопросов по проведению работ на частной территории находится на стадии судебных разбирательств.
Очередной этап восстановления сети ливневой канализации на Луговой запланирован до 1 августа 2025 года. Работы проведут в районе домов № 49 — 59. В прошлом году работы велись на участке между домами № 68 и 76, также был установлен новый дренажный колодец.