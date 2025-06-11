Сборная России одержала победу над командой Белоруссии

Сборная России по футболу одержала триумфальную победу над командой Белоруссии в товарищеской встрече, благодаря выдающейся игре нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева, который отметился покером (21-я, 24-я, 33-я и 52-я минуты).
Матч состоялся 10 июня 2025 года на Национальном футбольном стадионе в Минске и завершился убедительной победой россиян со счетом 4:1.
Для молодого российского форварда эта игра стала лишь второй в составе национальной сборной. Помимо этого, он установил рекорд, оформив самый скоростной хет-трик в истории команды. В составе белорусской сборной единственный гол забил Вадим Пигас (54-я минута).
Стоит отметить, что нападающий «Динамо» стал третьим игроком в истории российской сборной, которому удалось забить четыре мяча в течение одного матча. В этой игре также состоялся дебют двух молодых и перспективных игроков: 20-летнего защитника московского ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова и полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина.
Добавим, что противостояние с белорусской сборной стало для российской команды четвертым матчем в 2025 году.
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