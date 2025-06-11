Сборная России одержала победу над командой Белоруссии

Стоит отметить, что нападающий «Динамо» стал третьим игроком в истории российской сборной, которому удалось забить четыре мяча в течение одного матча. В этой игре также состоялся дебют двух молодых и перспективных игроков: 20-летнего защитника московского ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова и полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина.