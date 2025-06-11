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Эксперт Захаренкова напомнила о шестидневной рабочей неделе в октябре

Рабочий день перенесён с 3 ноября на субботу, которая выпала на 1 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Длинная рабочая неделя из шести дней ожидает российских граждан в конце октября, заявила журналистам заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

Захаренкова напомнила, что дополнительный рабочий день в субботу, 1 ноября, компенсируется выходным, перенесённым на 3 ноября.

«Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября», — сказала эксперт, слова которой приводит агентство «Прайм».

В связи с переносом граждан после шести дней работы ожидает трёхдневный отдых — со 2 по 4 ноября.

Напомним, 8 июня ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru заявил, что самыми экономически выгодными для отпуска месяцами являются июль и октябрь. По его словам, это во многом связано с количеством рабочих дней.