Эксперт Захаренкова напомнила о шестидневной рабочей неделе в октябре

Напомним, 8 июня ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru заявил, что самыми экономически выгодными для отпуска месяцами являются июль и октябрь. По его словам, это во многом связано с количеством рабочих дней.