Эксперт Захаренкова напомнила о шестидневной рабочей неделе в октябре

Длинная рабочая неделя из шести дней ожидает российских граждан в конце октября, заявила журналистам заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
Захаренкова напомнила, что дополнительный рабочий день в субботу, 1 ноября, компенсируется выходным, перенесённым на 3 ноября.
«Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября», — сказала эксперт, слова которой приводит агентство «Прайм».
В связи с переносом граждан после шести дней работы ожидает трёхдневный отдых — со 2 по 4 ноября.
Напомним, 8 июня ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru заявил, что самыми экономически выгодными для отпуска месяцами являются июль и октябрь. По его словам, это во многом связано с количеством рабочих дней.