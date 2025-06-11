Челябинцев ждут серьезные транспортные пробки из-за ограничений с 11 июня

Так, в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 20:00 11 июня до 6:00 16 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту — на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны в обоих направлениях.
Троллейбус № 12 и автобусы № 15, 22А, 35 и 58 изменят маршруты при движении в районе сквера «Алое поле».
Также с 22:00 11 июня будет масштабно ограничено движение по улицам Блюхера и Доватора. Причина — капитальный ремонт трамвайных путей.
До 23:00 26 июня поэтапно будут вводиться ограничения: сначала по двум правым полосам в обоих направлениях по улице Доватора — от дома 29 до дома 36; затем — по одной левой полосе в обоих направлениях по улице Блюхера — от дома 2-Б до дома 23.
На этот же период движение трамваев до областной больницы закрывается. С 12 июня начнет работать компенсационный автобус.