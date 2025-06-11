Челябинцев ждут серьезные транспортные пробки из-за ограничений с 11 июня

До 23:00 26 июня поэтапно будут вводиться ограничения: сначала по двум правым полосам в обоих направлениях по улице Доватора — от дома 29 до дома 36; затем — по одной левой полосе в обоих направлениях по улице Блюхера — от дома 2-Б до дома 23.