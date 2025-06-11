Танковое позорище: Челленджеры и Абрамсы назвали кастрюлями за крах на СВО

Американские танки Абрамс (Abrams), британские Челленджеры (Challenger) и немецкие Леопарды (Leopard) потерпели крах на СВО. О слабых месnах натовской техники рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Непригодная для боев «кастрюля».
Жесткую оценку британскому танку Challenger поставил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».
«Хотелось бы еще взглянуть на британский Challenger, скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это “кастрюля”, не очень пригодная к реальным боям», — уверен глава «Ростеха».
Он отметил, что российские оружейники изучили трофейные американские танки Abrams и немецкие Leopard и не нашли там прорывных конструкторских решений.
Слишком тяжелые и при этом уязвимые.
Чрезмерный вес является основным минусом британских танков Challenger, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Что касается вот именно Challenger и Abrams, которые очень сходны, то эти танки перетяжелены. Их создатели, стремясь максимально защитить экипаж, очень сильно увеличили вес машин. В результате они весят больше 60 тонн, что создает проблемы для логистики, перевозок, а также для перемещения таких танков. На украинских грунтах, на черноземье, не говоря даже в распутице, Challenger очень тяжело двигался», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что большой вес танка не способствует безопасности экипажа, защита, которая установлена, не спасает от нашего вооружения. Но излишний вес создает очень серьезные проблемы при эвакуации поврежденных или сломавшихся машин.
«Их достаточно тяжело вытащить с поля боя. Это одна из причин, что такое количество вот этих танков попало нам в руки в качестве трофеев, причем не обязательно именно подбитых. Это могли быть сломавшиеся или полностью выработавшие горючее машины, которые противник не смог вытащить», — отметил он.
Джерелиевский обратил внимание на то, что танки не являются сильной стороной Британии.
«Их концепция военного строительства не предполагает мощных бронетанковых войск. До этих поставок в Британии было в пределах 200 единиц танков. В принципе, это не их конёк. Один из британских генералов, комментируя именно боевые действия на территории Украины, отметил, что бронетанковых войск Соединенного Королевства хватит там на одну или две недели активных боёв», — рассказал военный эксперт.
Российские танки имеют серьезные преимущества.
Как отметил Джерелиевский, в зоне СВО российские танки показали свое превосходство над переданными ВСУ западными машинами по ряду факторов.
«У наших танков есть серьезные преимущества. Это их меньшая, по сравнению с западными машинами, уязвимость, скоростные характеристики, проходимость», — объяснил он.
Эксперт обратил внимание на то, что российские танки достаточно просты в обслуживании и ремонте, в том числе, в полевых условиях.
«СВО показало, что наши танки лучше. Так что, Владимир Владимирович, когда сказал, что Т-90 “Прорыв” — лучший танк в мире, был абсолютно прав», — подчеркнул эксперт.