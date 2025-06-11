Танковое позорище: Челленджеры и Абрамсы назвали кастрюлями за крах на СВО

«Что касается вот именно Challenger и Abrams, которые очень сходны, то эти танки перетяжелены. Их создатели, стремясь максимально защитить экипаж, очень сильно увеличили вес машин. В результате они весят больше 60 тонн, что создает проблемы для логистики, перевозок, а также для перемещения таких танков. На украинских грунтах, на черноземье, не говоря даже в распутице, Challenger очень тяжело двигался», — объяснил он.