«Хочет, чтобы вы молчали»: губернатор Калифорнии обратился к жителям с антитрамповским призывом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил военных Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления длительных протестных акций. Такое решение не понравилось губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. Он выступил перед жителями с призывом «не поддаваться» словам хозяина Белого дома.
Губернатор Калифорнии заявил о необходимости бороться с политикой Дональда Трампа. Он считает, что прямо сейчас демократия «подвергается нападкам», чего все, по его мнению, «боялись».
«Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему», — заключил Гэвин Ньюсом.
Завтра, 12 июня, суд рассмотрит иск губернатора Калифорнии к президенту США. Заседание может состояться в онлайн-формате.