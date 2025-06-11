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«Хочет, чтобы вы молчали»: губернатор Калифорнии обратился к жителям с антитрамповским призывом

Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал американцев бороться с политикой Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил военных Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления длительных протестных акций. Такое решение не понравилось губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. Он выступил перед жителями с призывом «не поддаваться» словам хозяина Белого дома.

Губернатор Калифорнии заявил о необходимости бороться с политикой Дональда Трампа. Он считает, что прямо сейчас демократия «подвергается нападкам», чего все, по его мнению, «боялись».

«Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему», — заключил Гэвин Ньюсом.

Завтра, 12 июня, суд рассмотрит иск губернатора Калифорнии к президенту США. Заседание может состояться в онлайн-формате.