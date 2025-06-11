День молодежи в Иркутской области отметят 28 июня

«Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Под таким девизом в Иркутской области отметят День молодежи 28 июня. Главной площадкой станет региональный Дом молодежи и площадь Конституции в областном центре. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.
Наша молодежь — это гордость Приангарья. Яркая, инициативная, полная идей, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Мы делаем все, чтобы помочь реализовать эти идеи. На Дне молодежи каждый сможет найти новые возможности для развития — от интересных активностей до встреч с единомышленниками, благодаря насыщенной программе. Приглашаю всех присоединиться к празднику.
В Иркутске масштабно отмечать праздник начнут в 14:00 на площади Конституции. У регионального Дома молодежи состоится концерт. Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться на специальном сайте.
День молодежи давно стал доброй традицией, объединяющей тысячи молодых людей по всей области. В этом году мы подготовили четыре тематических направления, каждое из которых найдёт отклик в сердце участников. Уверена, масштаб события и разнообразие площадок не оставят никого равнодушным, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Направление «Знай» приглашает всех желающих к активному интеллектуальному взаимодействию. Здесь посетители смогут принять участие в интерактивных площадках, проявить свои аналитические способности в интеллектуальных играх и настольной игре «Линия выбора». Здесь же будет уникальная возможность задать вопросы губернатору Иркутской области.
Пространство «Люби» сосредоточено на развитии интересов и интерактивных развлечениях. Участники смогут освоить экологические игры, разработанные движением «Экомолодежь», продемонстрировать навыки управления в соревнованиях по гонкам дронов, испытать передовые технологии в играх виртуальной реальности или провести время за классическими настольными играми.
В пространстве «Гордись» созданы условия для формирования гражданской позиции и выражения уважения к героям. Здесь запланированы встречи и общение с Героями России и участниками СВО. Также посетители смогут написать письма военнослужащим и принять участие в мастер-классах по освоению начальных навыков военной подготовки.
Площадка «Приумножай» ориентирована на практическое применение знаний и стимулирование профессионального роста. Это пространство станет платформой для получения карьерных консультаций, способствующих планированию будущей деятельности. Здесь же можно будет приобрести продукцию, созданную молодыми предпринимателями.
В городах и районах Иркутской области праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут 28 и 29 июня.