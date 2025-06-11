День молодежи в Иркутской области отметят 28 июня

День молодежи давно стал доброй традицией, объединяющей тысячи молодых людей по всей области. В этом году мы подготовили четыре тематических направления, каждое из которых найдёт отклик в сердце участников. Уверена, масштаб события и разнообразие площадок не оставят никого равнодушным, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.