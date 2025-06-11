В Томске предложили новую технологию разделения изотопов

В отличие от экспериментов зарубежных ученых, в ТГУ будут совмещать мембранное просеивание с электрофузионным и криогенным разделением. Это существенно повышает эффективность извлечения нужных изотопов, так как без разделения через мембрану проходило много лишних элементов. В результате охлаждения атомов до волнового состояния волновые свойства начинают преобладать над свойствами классических частиц, то есть изотопы стали проявлять себя не как вещество, а как свет. Таким образом, изотопы селективно просеиваются через многослойные мембраны.