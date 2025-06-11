Новый терминал внутренних авиалиний заработал в Иркутске

Ранее агентство сообщало, что в новом временном терминале внутренних линий будет зона выдачи багажа, две ленты для получения багажа и зона ожидания на 350 мест для трансферных пассажиров. Кроме того, в терминале предусмотрены зоны прибытия, встречи и ожидания. Парковка оборудована на 140 мест, 16 из которых предназначены для лиц с ограниченными возможностями здоровья.