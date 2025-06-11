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Новый терминал внутренних авиалиний заработал в Иркутске

Здание предназначено для трансферных и прилетающих пассажиров (ВИДЕО).

Источник: IrkutskMedia.ru

Торжественное открытие (12+) нового терминала аэропорта Иркутска прошло сегодня, 11 июня. Терминал внутренних авиалиний предназначен для прилёта и трансферных пассажиров. Ожидается, что объект позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и решить проблему перегруженности действующего терминала, пишет ИА IrkutskMedia.

Корр. агентства удалось побывать на месте событий. Все фото и видео с торжественного открытия здания нового терминала внутренних авиалиний можете посмотреть в нашем тг-канале (18+).

Ранее агентство сообщало, что в новом временном терминале внутренних линий будет зона выдачи багажа, две ленты для получения багажа и зона ожидания на 350 мест для трансферных пассажиров. Кроме того, в терминале предусмотрены зоны прибытия, встречи и ожидания. Парковка оборудована на 140 мест, 16 из которых предназначены для лиц с ограниченными возможностями здоровья.