Фонарев назвал ошибки пострадавших при стрельбе в австрийской школе

При стрельбе в школе необходимо забаррикадироваться в каком-либо помещении и не геройствовать. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил профессиональный телохранитель Алексей Фонарев.
Ранее стало известно, что в австрийской школе произошла стрельба. Несколько человек погибли, включая самого нападавшего.
«Здесь очень просто — услышал стрельбу — ложись на пол. Если она где-то далеко, то нужно забежать в какое-то помещение, закрыть дверь, забаррикадировать ее для того, чтобы к вам никто не ворвался. Геройствовать не стоит. Для этого есть специально обученные люди. Вообще такие занятия по подобным ситуациям нужно проводить в школе, чтобы учащиеся знали, как действовать», — сказал собеседник издания.
Фонарев отметил, что службы безопасности не были готовы к стрельбе в школе в Австрии, поскольку это спонтанное проявление.
Информация о стрельбе в школе в Граце появилась 10 июня. По предварительным данным, нападавший был учеником и подвергался травле. Огонь был открыт в двух классах учебного заведения. По последним данным, количество жертв стрельбы в австрийской школе увеличилось до 11 человек. Отмечается, что нападавший также погиб.