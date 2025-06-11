Фонарев назвал ошибки пострадавших при стрельбе в австрийской школе

«Здесь очень просто — услышал стрельбу — ложись на пол. Если она где-то далеко, то нужно забежать в какое-то помещение, закрыть дверь, забаррикадировать ее для того, чтобы к вам никто не ворвался. Геройствовать не стоит. Для этого есть специально обученные люди. Вообще такие занятия по подобным ситуациям нужно проводить в школе, чтобы учащиеся знали, как действовать», — сказал собеседник издания.