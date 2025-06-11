Вячеслав Федорищев: в Самарской области поддержат талантливых изобретателей БПЛА

Накануне в Самарском университете им. Королёва состоялась встреча, на которой студенты представили на рассмотрение экспертам свои стартапы в области беспилотных автономных систем.
Впервые студенческие проекты оценивались на столь высоком экспертном уровне: свои рекомендации, критические замечания и советы молодым людям дали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, представители органов региональной власти, бизнеса, топ-менеджеры ведущих предприятий региона в области БАС и ракетостроения.
Бизнес-идеи рассматривали с точки зрения конкуренто- и жизнеспособности, возможности скорейшего выхода на рынок. Ряд стартапов, по мнению руководителя области, нуждаются в серьезной доработке. Есть и такие, которые получили поддержку и дальнейшее консультационное сопровождение со стороны АО «РКЦ “Прогресс”, компании “Транспорт будущего”, ООО “ДельтаТех” и финансовых институтов.
«У ребят действительно есть прорывные решения, которым нужна поддержка. Думаю, сегодня они нашли для себя партнёров — как финансовых, так и интеллектуальных», — сказал губернатор.
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