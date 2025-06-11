Шесть выпускников Красноярского края получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

6 выпускников Красноярского края продемонстрировали выдающиеся результаты на ЕГЭ по профильной математике, набрав максимальные 100 баллов.
Пятеро из них являются выпускниками Физико-математической школы Сибирского федерального университета, а еще один стобалльник — выпускник железногорской Школы космонавтики.
Из 6063 учеников, сдававших профильную математику, более 438 человек набрали более 80 баллов.
11 июня ребята будут сдавать информатику, а также устную часть экзаменов по английскому и испанскому языкам. Результаты станут известны не позднее 23 июня, сообщили в министерстве образования края.
Ранее рассказывали, по каким предметам еще есть стобалльники.