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Заканчивается голосование за объекты благоустройства в Перми

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня.

Источник: Freepik

Проголосовать могут россияне старше 14 лет.

В голосовании уже приняли участие более 141 тысячи пермяков. Пока лидирует проект благоустройства сада им. Миндовского в Индустриальном районе, за который отдали голоса 35 952 пермяка. В саду, в соответствии с проектом, планируется обустроить новые детскую игровую и спортивную площадки, разбить цветники и газоны, обновить дорожки и установить малые архитектурные формы.

Помимо сада им. Миндовского, в числе лидирующих объектов среди восьми предложенных оказались сквер на улице Восстания в Мотовилихе (33 055 голосов) и парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе (24 492 голосов).