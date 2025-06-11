Заканчивается голосование за объекты благоустройства в Перми

В голосовании уже приняли участие более 141 тысячи пермяков. Пока лидирует проект благоустройства сада им. Миндовского в Индустриальном районе, за который отдали голоса 35 952 пермяка. В саду, в соответствии с проектом, планируется обустроить новые детскую игровую и спортивную площадки, разбить цветники и газоны, обновить дорожки и установить малые архитектурные формы.