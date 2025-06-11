Губернатор Калифорнии призвал противостоять Трампу на фоне протестов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, на фоне протестов в Лос-Анджелесе, выступил с призывом к гражданам США противостоять политике президента Дональда Трампа.
В своем обращении Ньюсом заявил, что Трамп хочет, чтобы американцы «молчали», и что демократия подвергается нападкам.
— Не поддавайтесь ему. Другие штаты — следующие. Демократия — следующая. Демократия подвергается нападкам на наших глазах. Этот момент, которого мы боялись, настал, — заявил Ньюсом.
Он также отметил, что Калифорния может стать первым штатом, оказавшим сопротивление политике Трампа, но на этом сопротивление не должно заканчиваться, передает РИА Новости.
11 июня Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа в центре города в связи с продолжающимися протестами и беспорядками, возникшими после массовых задержаний нелегальных мигрантов.
Массовые беспорядки начались 6 июня в небольшом городе Парамунт и были спровоцированы миграционными рейдами в этом районе. Протестующие также начали бросать камни и палки в полицейских, возводить баррикады и перекрывать ключевые дороги города. В ответ нацгвардия применила резиновые пули и шашки со слезоточивым газом для подавления протестов. Что известно о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».