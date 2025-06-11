Ударом «Града» уничтожен пункт управления БПЛА на южнодонецком направлении

Разведчики выявили пункт управления беспилотниками ВСУ, который был оборудован в укрепрайоне с системой траншей, бронированных укрытий, наблюдательных постов и отдельным узлом связи. Расчеты артиллерии отработали по цели после получения уточненных координат.