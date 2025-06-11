Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ударом «Града» уничтожен пункт управления БПЛА на южнодонецком направлении

Российские расчеты РСЗО «Град» уничтожили укрепленный пункт управления украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные на южнодонецком направлении уничтожили укрепленный пункт управления украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что цель поразили расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток».

Разведчики выявили пункт управления беспилотниками ВСУ, который был оборудован в укрепрайоне с системой траншей, бронированных укрытий, наблюдательных постов и отдельным узлом связи. Расчеты артиллерии отработали по цели после получения уточненных координат.

В результате массированного огня укрепрайон был уничтожен вместе со всей цепью коммуникаций и личным составом, находившимся в нем.

Ранее пленный украинский боец Юрий Солошенко рассказал, что ВСУ размещают командные пункты в гражданских объектах, включая школы, а для передвижения используют школьные автобусы.