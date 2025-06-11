Ударом «Града» уничтожен пункт управления БПЛА на южнодонецком направлении

Российские военные на южнодонецком направлении уничтожили укрепленный пункт управления украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что цель поразили расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток».
Разведчики выявили пункт управления беспилотниками ВСУ, который был оборудован в укрепрайоне с системой траншей, бронированных укрытий, наблюдательных постов и отдельным узлом связи. Расчеты артиллерии отработали по цели после получения уточненных координат.
В результате массированного огня укрепрайон был уничтожен вместе со всей цепью коммуникаций и личным составом, находившимся в нем.
Ранее пленный украинский боец Юрий Солошенко рассказал, что ВСУ размещают командные пункты в гражданских объектах, включая школы, а для передвижения используют школьные автобусы.