Екатерина Тимофеева ввела плату за сообщения в Telegram

1 июня Киев совершил теракт с использованием FPV-дронов. Тогда ударам со стороны ВСУ подверглись военные аэродромы сразу в нескольких областях России. Однако в трех регионах РФ, подчеркивает Министерство обороны, атаки были успешно отражены. В МО РФ также добавили, что в результате теракта киевского режима никто не пострадал.