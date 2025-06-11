Екатерина Тимофеева ввела плату за сообщения в Telegram

Объявленная в розыск жена Артема Тимофеева*, который, возможно, причастен к атаке дронов на Иркутскую область, решила монетизировать свою сомнительную «популярность». Это выяснило РИА Новости.
Екатерина Тимофеева* сделала в своем личном аккаунте платные сообщения — чтобы отправить девушке сообщение нужно потратить 10 тысяч звезд Telegram. В переводе на рубли сумма составляет около 17,7 тысячи.
1 июня Киев совершил теракт с использованием FPV-дронов. Тогда ударам со стороны ВСУ подверглись военные аэродромы сразу в нескольких областях России. Однако в трех регионах РФ, подчеркивает Министерство обороны, атаки были успешно отражены. В МО РФ также добавили, что в результате теракта киевского режима никто не пострадал.
Уже на следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева*, возможно, причастного к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня.
5 июня МВД объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, жену Артема Тимофеева также объявили в розыск. Карточка Екатерины появилась в базе МВД России. Из открытой информации, которую разместила полиция, Екатерина Тимофеева — уроженка Киева, родилась 7 января 1990 года. Ее разыскивают из-за уголовного преследования.
10 июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.