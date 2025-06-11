Игра пошла не по сценарию: что остается за кадром экстремальных телешоу

Спортивные реалити-шоу, в котором атлеты со всей России соревнуются в силе, сейчас на пике популярности. В мае стартовал проект «Гладиаторы» на НТВ, завершились сезоны «Богатырских игр» на СТС и «Титанов» на ТНТ. «Вечерняя Москва» узнала, как сложилась судьба участников шоу.
Богатырские игры: вопрос к безопасности.
Одна из самых ярких финалисток шоу «Богатырские игры», фитнес-тренер Мирослава Красова отмечает, что проект не оправдал ее ожиданий.
— Я планировала получить спортивный опыт и проверить свои силовые показатели, — говорит «ВМ» Мирослава. — Но из-за плохой организации мне пришлось проверить свое здоровье… На меня просто не хватало мощностей профилактических мер, пока участников не стало вдвое меньше. И в результате я заболела вирусом с осложнениями. Мне не оказывали медпомощь до тех пор, пока я приемлемо смотрелась в кадре, игнорируя мои просьбы, хотя это было положено мне по договору. На сегодняшний день мне даже призовые еще не выплатили, поэтому за деньгами точно не стоит идти на подобные соревнования, тем более что здесь многое зависит от везения. К тому же совершенно не продуманные правила, поэтому сценарий может просто пойти не в твою пользу в любой момент. Безопасность всех этих испытаний очень низкая. И желание хайпануть может обернуться серьезной травмой. Я чудом не потеряла пару пальцев на испытании, где нужно было доставать из вертикальной конструкции бревно весом 200 килограмм, когда меня с другой стороны перетягивали два парня. Поэтому я очень рада, что моя жизнь особо не изменилась после этого шоу. «Безопасность испытаний очень низкая».
Другой частник проекта, телохранитель Максим Колесников на этом же испытании сломал ногу: тяжелая балка упала прямо на него.
— Считаю, что неправильно была организована техника безопасности, — говорит «ВМ» Максим. — На площадке были тяжелые элементы, о которые можно травмироваться, просто выполняя условия испытания. Но ведь организаторам можно было проработать этот момент. После травмы я восстанавливался месяц, не мог работать. А что касается славы — количество подписчиков в соцсетях не выросло, но, узнав, что я телохранитель, со мной захотела поработать певица Дора. Я из маленького села Гора-Подол и там, конечно, стал звездой. Местные жители считают, значит, ты миллионер! К слову, самая сильная женщина страны, Екатерина Зайцева на этом же испытании сломала челюсть и получила сотрясение мозга — бревно упало ей на голову.
Почему могут закрыть шоу «Большие девочки».
А финалистке шоу, баскетболистке Агунде Бедоевой проект помог принять себя.
— Я не думала, что пройду так далеко. Раньше мне не нравилось мое тело, а сейчас я знаю, что оно сильное и я очень много чего могу, — говорит «Вечерней Москве» спортсменка. — Это дорогого стоит, дороже, чем пять миллионов (выигрыш победителей. — «ВМ»), точно. И если бы была возможность снова участвовать, то я бы, конечно, согласилась!
Гладиаторы: на улице.
Чемпионка и рекордсменка мира по армлифтингу и призерка России по силовому экстриму Юлия Подрядчик — участница проекта «Гладиаторы». Она прошла в четвертьфинал — съемки еще идут.
— Думаю, у меня есть хорошие шансы на победу. Пока мне все нравится, как будет дальше — посмотрим, — говорит «ВМ» Юлия. — Нужна хорошая выносливость, так как иногда съемки длятся больше 16 часов, и надо быть постоянно в форме, чтобы проходить испытания. Раньше я не занималась скалолазанием — сейчас это вошло в мою жизнь. Стала больше тренироваться. А еще — меня стали узнавать на улице!
Титаны: повторить!
Участник шоу «Титаны», абсолютный чемпион мира среди профессионалов в супертяжелом весе Виталий Лалетин рассказал «Вечерней Москве»:
— Проект мне понравился, все обошлось без травм. Теперь меня узнают на улице, стало больше предложений в спорте. Если бы была возможность, пошел бы на «Титаны» еще раз!
Сергей Дворцов, креативный продюсер, эксперт Первого канала:
— Сейчас на ТВ популярны шоу, где участники проходят тяжелые экстремальные испытания. Такой формат очень нравится аудитории. Люди требуют хлеба и зрелищ. Сейчас зрителям больше интересны скандалы и экшен, чем наблюдение за тем, как человек становится лучше, сильнее. Под такие требования и подстраиваются режиссеры. Сегодня на федеральных телеканалах примерно 50 процентов постановочных проектов и 50 — реальных.
Еще одно популярное тв-шоу — «Пацанки», по задумке которого грубоватых и ожесточившихся участниц пытаются перевоплотить в настоящих леди. «Вечерняя Москва» вспомнила о трагических судьбах экс-участниц.