Игра пошла не по сценарию: что остается за кадром экстремальных телешоу

— Я планировала получить спортивный опыт и проверить свои силовые показатели, — говорит «ВМ» Мирослава. — Но из-за плохой организации мне пришлось проверить свое здоровье… На меня просто не хватало мощностей профилактических мер, пока участников не стало вдвое меньше. И в результате я заболела вирусом с осложнениями. Мне не оказывали медпомощь до тех пор, пока я приемлемо смотрелась в кадре, игнорируя мои просьбы, хотя это было положено мне по договору. На сегодняшний день мне даже призовые еще не выплатили, поэтому за деньгами точно не стоит идти на подобные соревнования, тем более что здесь многое зависит от везения. К тому же совершенно не продуманные правила, поэтому сценарий может просто пойти не в твою пользу в любой момент. Безопасность всех этих испытаний очень низкая. И желание хайпануть может обернуться серьезной травмой. Я чудом не потеряла пару пальцев на испытании, где нужно было доставать из вертикальной конструкции бревно весом 200 килограмм, когда меня с другой стороны перетягивали два парня. Поэтому я очень рада, что моя жизнь особо не изменилась после этого шоу. «Безопасность испытаний очень низкая».