Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет наладить диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским, которого он считает оторванным от реальности. Макгрегор предложил устранить Зеленского для достижения победы Украины.
По мнению полковника, Зеленский постоянно путается в показаниях и не может объяснить, в чем заключается «победа Украины» в конфликте.
— Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным. На самом деле, победа — это устранение Зеленского и этой банды преступников в Киеве. Вот и все, — заявил Макгрегор в своем видео на YouTube.
Ранее полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью и стал опасен для Запада. Дэвис заявил, что Зеленский «утратил способность принимать разумные решения» и стал «совершенно недоговороспособен». Он призвал США, Европу и НАТО осознать это и «избавиться» от украинского президента.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский стремится к переговорам с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы укрепить свою политическую позицию. Кроме того, Медведев назвал украинского лидера «тифозной вошью с накокаиненным носом», «крысой» и «уродом».