— Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным. На самом деле, победа — это устранение Зеленского и этой банды преступников в Киеве. Вот и все, — заявил Макгрегор в своем видео на YouTube.