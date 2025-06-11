Купание в озере «Зеркальное» на острове Татышев теперь официально разрешено

10 июня жителям и гостям Красноярска открыли возможность купаться в озере «Зеркальное», расположенном на острове Татышев.
Региональный Роспотребнадзор выдал водоему положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
По информации ведомства, это единственный водоем в Красноярске и на территории края (за исключением ЗАТО), где купание разрешено официально.
Администрация Татышев-парка призывает горожан внимательно следить за детьми, не заплывать за буйки и избегать посещения пляжа с питомцами. В экстренных ситуациях рекомендуется обращаться по телефону 112 или к спасателям.
Важно помнить, что купание в несанкционированных водоемах может представлять угрозу для здоровья.
Ранее рассказывали, что на острове Татышев в Красноярске установят таблички с изображениями сусликов.