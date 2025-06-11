Хабаровск присоединился к федеральному проекту «17 ценностей России»

В течение двух дней на базе Тихоокеанского государственного университета проходил медиафорум «17 ценностей России». Медиаэстафета Министерства науки и высшего образования России стартовала в Луганске, она проходит в 17 городах, Хабаровск стал девятым, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».