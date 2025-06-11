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Хабаровск присоединился к федеральному проекту «17 ценностей России»

ТОГУ стал одной из 17 площадок проведения медиафорума.

Источник: ТОГУ

В течение двух дней на базе Тихоокеанского государственного университета проходил медиафорум «17 ценностей России». Медиаэстафета Министерства науки и высшего образования России стартовала в Луганске, она проходит в 17 городах, Хабаровск стал девятым, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участники медиаэстафеты — эксперты в различных областях и студенты вузов и организаций среднего профессионального образования — рассуждают о 17 российских традиционных духовно-нравственных ценностях и обсуждают способы их популяризации среди молодежи.

В Хабаровске обучающиеся шести вузов и шести колледжей обсуждали гражданственность. Для них провели лекции и мастер-классы, по завершении обучения студенты создали социальный ролик, посвященный этой ценности.

Эстафету форума Хабаровск передал Саранску, там студенты обсудят другую ценность: «Крепкая семья».