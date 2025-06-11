Хабаровск присоединился к федеральному проекту «17 ценностей России»

В течение двух дней на базе Тихоокеанского государственного университета проходил медиафорум «17 ценностей России». Медиаэстафета Министерства науки и высшего образования России стартовала в Луганске, она проходит в 17 городах, Хабаровск стал девятым, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участники медиаэстафеты — эксперты в различных областях и студенты вузов и организаций среднего профессионального образования — рассуждают о 17 российских традиционных духовно-нравственных ценностях и обсуждают способы их популяризации среди молодежи.
В Хабаровске обучающиеся шести вузов и шести колледжей обсуждали гражданственность. Для них провели лекции и мастер-классы, по завершении обучения студенты создали социальный ролик, посвященный этой ценности.
Эстафету форума Хабаровск передал Саранску, там студенты обсудят другую ценность: «Крепкая семья».