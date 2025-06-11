В новосибирском метро запущен «Научный экспресс»

В вагоне № 2 можно более подробно ознакомиться с актуальной информацией о Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», а также о научно-исследовательских институтах, которые вносят огромный вклад в развитие науки, технологий и экономики не только Новосибирска и России, но и всего мира. Вагон № 3 посвящен новосибирским вузам, предлагающим широкий спектр образовательных программ — от технических и естественных наук до гуманитарных и творческих специальностей. Университеты тесно сотрудничают с научными организациями и ориентированы на инновации и предпринимательство. Завершает экспозицию вагон № 4, посвященный новосибирским предприятиям, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Акцент выставки сделан на предприятиях, являющихся драйверами развития новосибирской экономики.