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В новосибирском метро запущен «Научный экспресс»

В торжественной церемонии открытия экспозиции брендированного поезда «Научный экспресс: технологический путь к лидерству» в рамках предстоящего в августе международного форума технологического развития «Технопром-2025» 10 июня на станции новосибирского метрополитена «Площадь Гарина-Михайловского» приняла участие заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

«Брендированный поезд метро “Научный экспресс” — это проект, посвященный популяризации науки и инноваций, он предоставляет пассажирам возможность узнать больше о потенциале сибирских ученых и ведущих научных центрах региона, ознакомиться с новыми открытиями и достижениями. В этом году на форуме “Технопром” будет продемонстрирован весь научно-промышленный потенциал нашего региона. Объединение науки, образования и производства помогут нам решить вопросы технологического суверенитета и научного превосходства, те задачи, которые поставлены нам Президентом нашей страны. Примеры такой работы и направленной на это деятельности ученых будут продемонстрированы в “Научном экспрессе”, — подчеркнула Ирина Мануйлова.

Четыре брендированных вагона, включающие в себя интерактивную и познавательную экспозицию с элементами дополненной реальности, уже курсируют по линиям, погружая пассажиров в увлекательный мир науки и технологий. В основе концепции лежит принцип «Треугольника Лаврентьева»: синергия науки, образования, производства — ключевые направления, рассматриваемые в рамках форума «Технопром-2025». Научный экспресс будет курсировать со всеми остановками по всем линиям Новосибирского метрополитена с 2 июня по 31 августа 2025 года.

Первый вагон выставки посвящен ученым города Новосибирска: в этом году исполняется 125 лет со дня рождения М. А. Лаврентьева и 100 лет со дня рождения Г. И. Марчука — основателей новосибирского научного центра. Посетители экспресса смогут увидеть уникальные фотографии, документы и материалы из архивов, иллюстрирующие жизнь и работу ученых, а также узнать о влиянии их открытий на современную науку и технологии.

В вагоне № 2 можно более подробно ознакомиться с актуальной информацией о Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», а также о научно-исследовательских институтах, которые вносят огромный вклад в развитие науки, технологий и экономики не только Новосибирска и России, но и всего мира. Вагон № 3 посвящен новосибирским вузам, предлагающим широкий спектр образовательных программ — от технических и естественных наук до гуманитарных и творческих специальностей. Университеты тесно сотрудничают с научными организациями и ориентированы на инновации и предпринимательство. Завершает экспозицию вагон № 4, посвященный новосибирским предприятиям, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Акцент выставки сделан на предприятиях, являющихся драйверами развития новосибирской экономики.

Экспозиция «Научный экспресс: технологический путь к лидерству» подготовлена организаторами XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» при поддержке Правительства Новосибирской области, министерства науки и инновационной политики Новосибирской области. Торжественную церемонию открытия посетили представители СО РАН, высших учебных заведений и предприятий, внесших неоценимый вклад в создание экспозиции.