Цены на сметану стремительно растут — 32% за год в Новосибирске

Цены на сметану в Новосибирске демонстрируют рекордный рост за последние два года. По данным Росстата, стоимость этого популярного молочного продукта увеличилась более чем на 30%.
В апреле 2025 года 200-граммовая упаковка сметаны в новосибирских магазинах стоила в среднем 64,39 рубля. Это на 32,08% выше, чем годом ранее, когда цена составляла 48,75 рубля, и на 32,6% больше показателя апреля 2023 года (48,56 рубля).
По России в целом рост цен оказался менее значительным. Национальная средняя цена достигла 71,49 рубля, что на 22,33% выше уровня апреля 2024 года (58,44 рубля) и на 27,03% превышает стоимость двухлетней давности (56,28 рубля).