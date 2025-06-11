Цены на сметану стремительно растут — 32% за год в Новосибирске

В апреле 2025 года 200-граммовая упаковка сметаны в новосибирских магазинах стоила в среднем 64,39 рубля. Это на 32,08% выше, чем годом ранее, когда цена составляла 48,75 рубля, и на 32,6% больше показателя апреля 2023 года (48,56 рубля).