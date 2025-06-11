Отдых в Новосибирской области сравнялся с ценами в Таиланде и Турции

Летний сезон 2025 года ознаменовался очередным витком роста цен на туристические услуги как в России, так и за рубежом. Анализ цен, проведенный BFM-Новосибирск, показал, что стоимость отдыха в Новосибирской области практически сравнялась с ценами на зарубежные туры.
В регионе функционирует более 130 объектов размещения, включая санатории, дома отдыха, кемпинги, глэмпинги и турбазы, предлагающие широкий спектр цен и условий — от бюджетных вариантов до пятизвездочных отелей. Например, вот некоторые расценки в популярных местах отдыха Новосибирской области:
Курорт «Озеро Карачи»: один день проживания для одного человека стоит 6300 рублей (без учета лечения). Десятидневный отдых для пары обойдется в 126 000 рублей.
Санаторий «Крона»: стоимость одного дня для одного человека начинается от 9000 рублей. Десять дней для двоих будут стоить 180 000 рублей.
Загородный отель «Поляна Verde»: номер на двоих — от 16 900 рублей в сутки. Десятидневное пребывание для двух человек — 169 000 рублей.
Парк-отель «Хвоя»: один день для одного гостя — от 15 970 рублей. Десятидневный отдых для пары — 319 400 рублей.
В среднем, июньская путёвка в Таиланд на двоих стоит около 123 269 рублей (размещение в трёхзвёздочном отеле на Пхукете с перелётом из Новосибирска). Цены на десятидневные туры в Турцию с перелётом для двоих начинаются от 119 000 рублей.
Даже если опираться на средние цены, опубликованные Новосибирскстатом, становится очевидно, что отдых в Новосибирской области по стоимости сопоставим или даже превосходит отдых в Турции или Таиланде. Согласно последним данным, средние цены составляют:
Поездка в Турцию — 102 751 рублей (количество человек не указано).
Поездка в страны Юго-Восточной Азии — 115 300 рублей.
День в санатории Новосибирской области — 6447 рублей.
День в доме отдыха или пансионате — 5811 рублей.
Опросы, проведенные, в частности, BFM-Новосибирск, показывают, что большинство жителей региона предпочитают проводить отпуск на даче или организовывать летний отдых «дикарями» на берегах местных водоемов.