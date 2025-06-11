Отдых в Новосибирской области сравнялся с ценами в Таиланде и Турции

В среднем, июньская путёвка в Таиланд на двоих стоит около 123 269 рублей (размещение в трёхзвёздочном отеле на Пхукете с перелётом из Новосибирска). Цены на десятидневные туры в Турцию с перелётом для двоих начинаются от 119 000 рублей.