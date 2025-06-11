Жителя Новосибирска обвиняют в хищении средств пенсионерки

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Новосибирска. Его подозревают в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, весной 2025 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом через интернет. Сообщник, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, звонил пожилой жительнице Советского района 1935 года рождения и убедил её, что она якобы причастна к финансированию незаконной деятельности. Под этим предлогом женщину уговорили передать деньги «для проверки купюр».
За деньгами пришёл несовершеннолетний курьер, который получил от пенсионерки 1 350 000 рублей и передал их обвиняемому. Тот, в свою очередь, перечислил сумму на счёт, указанный неизвестным сообщником.
Обвиняемый свою вину не признаёт. Потерпевшая подала гражданский иск о возмещении ущерба в полном объёме. На текущий момент деньги не возвращены.
Уголовное дело передано в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.