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Жителя Новосибирска обвиняют в хищении средств пенсионерки

На текущий момент деньги не возвращены.

Источник: Reuters

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Новосибирска. Его подозревают в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, весной 2025 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом через интернет. Сообщник, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, звонил пожилой жительнице Советского района 1935 года рождения и убедил её, что она якобы причастна к финансированию незаконной деятельности. Под этим предлогом женщину уговорили передать деньги «для проверки купюр».

За деньгами пришёл несовершеннолетний курьер, который получил от пенсионерки 1 350 000 рублей и передал их обвиняемому. Тот, в свою очередь, перечислил сумму на счёт, указанный неизвестным сообщником.

Обвиняемый свою вину не признаёт. Потерпевшая подала гражданский иск о возмещении ущерба в полном объёме. На текущий момент деньги не возвращены.

Уголовное дело передано в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.