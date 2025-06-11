Жителя Новосибирска обвиняют в хищении средств пенсионерки

По версии следствия, весной 2025 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом через интернет. Сообщник, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, звонил пожилой жительнице Советского района 1935 года рождения и убедил её, что она якобы причастна к финансированию незаконной деятельности. Под этим предлогом женщину уговорили передать деньги «для проверки купюр».