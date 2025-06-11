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Стрелок-сапер Алексей Хмелев из Качугского района погиб в зоне СВО

Рядовой пал при выполнении боевого задания.

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Алексей Хмелев из Качугского района. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, рядового, стрелка-сапера штурмовой роты не стало 24 мая 2025 года в возрасте 24 лет.

Бойцу было 24 года. Фото: администрация Качугского района.

— Алексей Хмелев с четырех лет жил с тетей, позже — в детском доме Саянска. После наступления совершеннолетия отучился на токаря, слесаря. По состоянию здоровья не смог отправиться на срочную службу в армию, — сообщают в администрации.

Окончив училище, боец вернулся в родной поселок, жил у двоюродных сестер, работал в лесу. «За ленточку» он отправился после заключения контракта. Прощание с героем состоялось 10 июня 2025 года в деревне Большие Голы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Усть-Кута героически погиб в зоне СВО.