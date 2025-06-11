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В США назвали число задержанных за дни протестов против Трампа: только за сутки арестовали 200 человек

CNN: по меньшей мере 378 человек задержали на протестах в Лос-Анджелесе.

Источник: Комсомольская правда

В Лос-Анджелесе, начиная с выходных, каждый день проходят акции протеста. Не все митинги заканчивались мирно. В результате некоторых акций особо буйные жители оказывались в камерах. Так, за дни протестов полиция задержала порядка 378 человек, сообщает телеканал CNN.

Только за последние сутки, по данным главы полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, арестовано около 200 нарушителей. Он сообщил, что крайние акции проходили особенно бурно. По словам главы полиции города, наблюдается эскалация и «незаконно опасное поведение».

«Блокирование автомагистралей, городских улиц и съездов, отказ выполнять законные приказы покинуть территорию и вмешательство в работу служб общественной безопасности является опасным, незаконным и не будет дозволено», — привел примеры Джим Макдоннелл.

Митинги, тем временем, уже дошли до Техаса. Протестующие замечены в городе Остин. Полиция задержала уже свыше десяти человек.