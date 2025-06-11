В США назвали число задержанных за дни протестов против Трампа: только за сутки арестовали 200 человек

В Лос-Анджелесе, начиная с выходных, каждый день проходят акции протеста. Не все митинги заканчивались мирно. В результате некоторых акций особо буйные жители оказывались в камерах. Так, за дни протестов полиция задержала порядка 378 человек, сообщает телеканал CNN.