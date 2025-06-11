Минобороны хочет взыскать с «Туполева» почти 930 млн рублей

Тем временем продолжается разбирательство в Арбитражном суде Татарстана между местной нефтяной компанией «Татнефть» и АО «Туполева» с его филиалом — Казанским авиазаводом. «Татнефть» собирается взыскать с представителей авиапрома 5,6 миллиарда необоснованного обогащения. Накануне она увеличила иск на 1,6 миллиарда рублей, сообщает ТАСС. Именно столько истец насчитал процентов по прошлой своей претензии в размере 5,6 миллиарда.