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Минобороны хочет взыскать с «Туполева» почти 930 млн рублей

В Арбитражный суд поступил иск Минобороны к АО «Туполев».

Источник: Комсомольская правда

Российское оборонное ведомство хочет взыскать без малого 930 млн рублей с АО «Туполев», которое занимается разработкой, производством и испытаниями авиационной техники. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Москвы.

«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации подал иск к истцу АО “Туполев” в размере 929 464 058 рублей», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Тем временем продолжается разбирательство в Арбитражном суде Татарстана между местной нефтяной компанией «Татнефть» и АО «Туполева» с его филиалом — Казанским авиазаводом. «Татнефть» собирается взыскать с представителей авиапрома 5,6 миллиарда необоснованного обогащения. Накануне она увеличила иск на 1,6 миллиарда рублей, сообщает ТАСС. Именно столько истец насчитал процентов по прошлой своей претензии в размере 5,6 миллиарда.

В то же время МО требует взыскать с завода «Машиностроитель» почти 38 млн рублей.