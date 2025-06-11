Определять места будут самостоятельно: Как теперь будут переселять москвичей, петербуржцев и севастопольцев в рамках реновации

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, позволяющую властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя самостоятельно определять местоположение нового жилья для переселенцев в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующие изменения планируется внести в Жилищный кодекс РФ.
Согласно действующему законодательству, собственникам квартир в домах, подлежащих сносу при КРТ, должно предоставляться равноценное жилье в пределах того же населенного пункта или городского округа. Новая поправка дает регионам право устанавливать дополнительные требования к расположению новых домов для переселенцев.
Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, это позволит властям учитывать интересы жителей при выборе мест расселения. По его словам, люди смогут получить квартиры либо в более комфортных районах с развитой инфраструктурой, либо недалеко от прежнего места жительства, что особенно важно для пожилых граждан, которые не хотят расставаться с родными местами.
«Порой люди не хотят уезжать на другой конец города, хотят остаться где-то поблизости, но в более комфортных квартирах. И поправка позволит это реализовать», — выразил уверенность депутат.
Прежде президент России Владимир Путин отметил чрезвычайную важность работы по расселению граждан из аварийного жилья. По мнению главы государства, этот процесс необходимо заканчивать в кратчайшие сроки, не доводя до угрозы жизням людей.
Ранее KP.RU сообщал, что в России резко снизились объемы жилищного строительства. Согласно данным исследования, в феврале 2025 года начато строительство 2,5 млн кв. м жилья, что на 31% меньше, чем в феврале 2024 года. За январь-февраль 2025 года объем новых проектов составил 4,5 млн кв. м, что на 23% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
Тем временем юрист Руслан Губайдуллин предупредил, что в 2025 году должники при банкротстве рискуют потерять жилье, даже если оно является единственным в их собственности. Как пояснили специалист, несмотря на существующий исполнительский иммунитет, защищающий основное жилье должника, есть несколько исключений, когда квартира или дом могут быть изъяты.