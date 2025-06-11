Определять места будут самостоятельно: Как теперь будут переселять москвичей, петербуржцев и севастопольцев в рамках реновации

Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, это позволит властям учитывать интересы жителей при выборе мест расселения. По его словам, люди смогут получить квартиры либо в более комфортных районах с развитой инфраструктурой, либо недалеко от прежнего места жительства, что особенно важно для пожилых граждан, которые не хотят расставаться с родными местами.