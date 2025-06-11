Госдума дала городам федерального значения больше полномочий в программе КРТ

Кроме того, законопроект упрощает процедуру подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов регионального значения, необходимых для соблюдения нормативов градостроительного проектирования. В случае реализации решения о КРТ до внесения изменений в документы территориального планирования, реализация будет осуществляться без учета этих документов, а внесение изменений в них будет происходить без проведения общественных обсуждений, передает РИА Новости.