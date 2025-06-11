Госдума дала городам федерального значения больше полномочий в программе КРТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, наделяющий города федерального значения Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новых многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
Законопроект, инициированный заксобранием Санкт-Петербурга, вносит изменения в Градостроительный и Жилищный кодексы РФ. Он позволит указанным городам устанавливать требования к местоположению новостроек, предоставляемых собственникам взамен освобождаемых жилых помещений.
Кроме того, законопроект упрощает процедуру подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов регионального значения, необходимых для соблюдения нормативов градостроительного проектирования. В случае реализации решения о КРТ до внесения изменений в документы территориального планирования, реализация будет осуществляться без учета этих документов, а внесение изменений в них будет происходить без проведения общественных обсуждений, передает РИА Новости.
Кроме того, в рамках масштабного проекта по созданию новых центров деловой и общественной активности в разных районах Москвы на территории «Большого Сити» к 2040 году появится свыше 260 тысяч новых рабочих мест.