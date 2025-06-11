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Минобороны через суд требует с «Туполева» почти 930 млн рублей

Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы против АО «Туполев». Оборонное ведомство требует взыскать около 930 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Life.ru

«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации подал иск к АО “Туполев” в размере 929 464 058 рублей», — сказано в карточке дела судебной инстанции.

АО «Туполев» занимается разработкой, производством и тестированием авиационной техники. Кроме того, компания создаёт и внедряет технологии для авиалайнеров. Входит в состав ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

Ранее сообщалось, что Минобороны требует взыскать с завода «Машиностроитель» почти 38 млн рублей. Дело также находится в Арбитражном суде.