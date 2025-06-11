Минобороны через суд требует с «Туполева» почти 930 млн рублей

«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации подал иск к АО “Туполев” в размере 929 464 058 рублей», — сказано в карточке дела судебной инстанции.
АО «Туполев» занимается разработкой, производством и тестированием авиационной техники. Кроме того, компания создаёт и внедряет технологии для авиалайнеров. Входит в состав ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».
Ранее сообщалось, что Минобороны требует взыскать с завода «Машиностроитель» почти 38 млн рублей. Дело также находится в Арбитражном суде.