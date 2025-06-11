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«Победа — устранение Зеленского»: в США объяснили, почему Трамп не может говорить с главарем киевского режима

Макгрегор: Трамп не может наладить диалог с оторванным от реальности Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не может наладить диалог с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Последний просто оторван от реально происходящего и его нужно устранить. Об этом заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Главарь киевского режима постоянно «путается в показаниях» и не в состоянии даже объяснить, в чем, на его взгляд, будет заключаться «победа Украины» в конфликте. Потому глава Белого дома разговаривать с ним не может.

«Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным. На самом деле, победа — это устранение Зеленского и этой банды преступников в Киеве. Вот и все», — считает эксперт.

Ранее на Украине указали на новую тактику Зеленского в конфликте. Он списал президента США Дональда Трампа со счетов и начал давить на жалость. Начал требовать от Трампа санкций и обвинять его в потерях и смертях, потому что он «должен реагировать».

Вместе с тем, Зеленский в очередной раз пожаловался на президента США Дональда Трампа. Он заявил, что американский лидер отказывается верить в слова про «победу Украины».