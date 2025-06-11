Аэропорт Саратова возобновил работу

Аэропорт Саратова «Гагарин» утром в среду, 11 июня, возобновил работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Саратов (Гагарин) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов в 3:00 среды, 11 июня.
Тогда же Росавиация проинформировала о закрытии аэропорта Калуги. О возобновлении работы этой воздушной гавани Росавиации пока не сообщала.
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